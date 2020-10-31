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DHA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 01:00 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız

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Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan, "112 Acil ve UMKE Timlerinde görevli 832 profesyonelimiz, can kurtarmak ve yaralılara acil sağlık hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu acıyı azaltmak için göze alamayacağımız bir sorumluluk yok. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız" açıklamasını yaptı.

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