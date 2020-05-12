Bakan Koca isyan etti ama... AVM önünde yine aynı görüntüler!

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Alışveriş merkezleri dün açıldı.

Dün Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün saat 11.00'de açılan AVM'nin önünde aynı görüntüler yaşanırken, vatandaşlar AVM'nin önüne sabah saat 10.00 sıralarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. AVM önündeki banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. AVM'nin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarırken, kuyrukta bekleyenlerin maske taktıkları görüldü.

Saat 11.00'de kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı. Açılışın yapılmasına rağmen kapıdaki kuyruğun uzun süre devam ettiği görüldü. 220 mağazanın olduğu AVM'de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.

"KULAKLIK ALMAK İÇİN GELDİM"

Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, “kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum” derken bir başka vatandaş ise bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım” demesi şaşkınlık uyandırdı.

"CEP TELEFONUMA AKSESUAR ALMAK İÇİN GELDİM"

AVM'de alışveriş yapmak için kuyrukta bekleyen Çiğdem İkiz ise, "Acil ihtiyaçtan dolayı dışarı çıkmak zorunda kaldım yoksa çıkmıyoruz. Evimi taşıyacağım mecbur çıktım" derken, uzun süre kuyrukta bekleyen Deniz Kaplan, "Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Cep telefonuma aksesuar almak için geldim, kırılmaz cam alacağım. Aciliyetten dolayı mecbur geldim. Her zaman kalabalıktı biz alıştık, maskemizi takıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUM İÇİN GLUTENSİZ YİYECEK ALMAYA GELDİM"

Kuyruğun en önünde bekleyen Yusuf İri ise , "Çocuğum için glutensiz yiyecek almaya geldim. Çölyak hastası, şeker hastası. Ya Şişli'ye ya da Beşiktaş'a gitmem gerekiyordu bana en yakın bu bölge olduğu için buraya geldim. Mümkün olduğu kadar tedbirlerimizi alıyoruz. Evde hastam var. Buradan götüreceğim hastalığı evime götüreceğim, evimden diğer binadaki insanlara götüreceğim mümkün mertebe dikkat ediyorum. Önce kendi sağlığımız sonra yanımdaki insanların sağlığını düşünmem gerekiyor bu insani görevimiz" diye konuştu.

Öte yandan AVM önünde oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

BAKAN KOCA İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan, dünkü AVM'nin önündeki kuyruk haberinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sitemde bulunmuştu.

Bakan Koca, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ifadelerini kullanmıştı.