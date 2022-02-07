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Son Dakika: Bakan Koca İstanbul'la ilgili son durumu paylaştı! Vakalarla ilgili çarpıcı detay

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Istanbul
Son Dakika: Bakan Koca İstanbulla ilgili son durumu paylaştı Vakalarla ilgili çarpıcı detay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor" dedi.

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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız.

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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Istanbul

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