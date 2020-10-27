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AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Bakan Koca İstanbul'daki kamu hastaneleri başhekimleriyle buluştu

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Bakan Koca İstanbul'daki kamu hastaneleri başhekimleriyle buluştu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kamu hastaneleri başhekimleriyle bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, bakan yardımcılarıyla İstanbul'a ayırdıkları 4. günde kamu hastaneleri başhekimleriyle hareket planlarını ele aldıklarını belirterek, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

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