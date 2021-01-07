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GeriGündem Bakan Koca ile Prof. Dr. Uğur Şahin arasında kritik koronavirüs aşısı görüşmesi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 19:58 | Son Güncelleme:

Bakan Koca ile Prof. Dr. Uğur Şahin arasında kritik koronavirüs aşısı görüşmesi

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Bakan Koca ile Prof. Dr. Uğur Şahin arasında kritik koronavirüs aşısı görüşmesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

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