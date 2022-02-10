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Bakan Koca ile Bakan Bozdağ bir araya geldi... 'Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni adımlar atacağız'

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ#Sağlıkta Şiddet
Bakan Koca ile Bakan Bozdağ bir araya geldi... Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bekir Bozdağ, "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Bozdağ’a, uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız." dedi.

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