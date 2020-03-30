Bakan Koca: Hizmete açtık, milletimize hayırlı olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’nin koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Koca ‘Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık’ dedi.
Koca’nın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili sosyal medyadan yayınladığı mesaj şu şekilde:
Sağlık alanında önemli bir sınav verdiğimiz bu günlerde hizmet kapasitemizi bir adım daha ileri taşıdık. Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun.
Sağlık alanında önemli bir sınav verdiğimiz bu günlerde hizmet kapasitemizi bir adım daha ileri taşıdık. Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/q4vsZCx48E— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020
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