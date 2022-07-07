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Bakan Koca 'Herkes bundan emin olsun' diyerek paylaştı

#Fahrettin Koca#Ekrem Karakaya#Doktor
Bakan Koca Herkes bundan emin olsun diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle alakalı, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun" dedi.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum.

 

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#Fahrettin Koca#Ekrem Karakaya#Doktor

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