Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

’36 MİLYON KİŞİ AŞISININ EN AZ 1 DOZUNU YAPTIRMIŞ DURUMDA’



Koca, Covid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin yaptığı bir sonraki açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim."

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