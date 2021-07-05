Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede aşılama seferberliği kapsamında, bugün henüz 24 saat olmadan 1 milyon kişinin daha aşılandığını açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.
’36 MİLYON KİŞİ AŞISININ EN AZ 1 DOZUNU YAPTIRMIŞ DURUMDA’
Koca, Covid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin yaptığı bir sonraki açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim."