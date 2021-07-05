MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı
GeriGündem Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede aşılama seferberliği kapsamında, bugün henüz 24 saat olmadan 1 milyon kişinin daha aşılandığını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

’36 MİLYON KİŞİ AŞISININ EN AZ 1 DOZUNU YAPTIRMIŞ DURUMDA’

Koca, Covid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin yaptığı bir sonraki açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi