Bakan Koca Hemşireler Günü'nü böyle kutladı: Hepsi birer kahraman

Onlar günlerdir savaşın en ön saflarındalar. Kimi eşinden, çocuğundan kimi ise günlerdir anne ve babasından uzak. Koronavirüsle mücadelenin sembollerinden hemşireler için dün çok özel bir gündü. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde tüm Türk halkı, onlara minnettarlığını anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hemşireleri, Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla kutladı: “Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli, hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.”

SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ



Türk Sağlık-Sen 2020 Ocak verilerine dayanarak bir araştırma yaptı. Buna göre, Türkiye’de 198 bin 465 hemşire var. 133 bini devlet, 31 bini üniversite hastanelerinde, 34 bini ise özel sektörde görev yapıyor. Türkiye’de bir hemşire başına düşen nüfus 413. OECD ortalaması ise 102. Türkiye’nin, OECD ortalamasını yakalayabilmesi için 605 bin 535 ek hemşire alınması gerek. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Hemşirelerin iş yükü, döner sermaye ödemeleri, süt izni, nöbet uygulamasındaki keyfilikler, fiziki/sözlü şiddet gibi sorunları çözülmeli” diyor.

BEYAZ MELEKLER



Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde, hastayla en çok temas eden hemşireler, cephenin ‘akıncı birlikleri´ olarak bu görünmez düşmanla savaştı. 12 Mayıs Dünya Hemşire Günü ve Hemşireler Haftası’nda, hepsinin tek isteği vardı: “Vatandaşlarımız salgın bitti diye düşünmesin, evlerinde kalmaya devam etsinler. Zira düşman hâlâ kapıda.” (Özlem YURTÇU KARABULUT/ DHA)

Hastalar, fedakârlığın izlerini yüzlerinde taşıyan hemşirelere ‘beyaz melekler’ diyor.

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