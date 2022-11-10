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Bakan Koca: Hayırlı olsun, tam asgari ücret alacaklar

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#İntörn Doktor#Diş Hekimliği 5. Sınıf#Asgari Ücret
Bakan Koca: Hayırlı olsun, tam asgari ücret alacaklar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 19:44

Sağlık Bakanı Koca, Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık almalarını sağlayan yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret almalarını sağlayan yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını duyurdu. 

Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıklayan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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#İntörn Doktor#Diş Hekimliği 5. Sınıf#Asgari Ücret

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