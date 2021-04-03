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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haber... Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı
GeriGündem Son dakika haber... Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı
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Haber Giriş: 03.04.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haber... Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı

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Son dakika haber... Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illeri 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Haritada üç büyük şehirde vaka sayılarının yüksek olduğu görülürken, haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79 İzmir'de ise 218,88 oldu.

Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN FAZLA OLAN İLLER

Samsun: 678,72
İstanbul: 591,45
Yalova: 564,03
Çanakkale: 546,77
Kırklareli: 518,33

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak: 23,43
Hakkari: 36,72
Şanlıurfa: 40,70
Van: 42,55
Bitlis: 47,29


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