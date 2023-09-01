Bakan Koca: Genel bir salgından bahsetmek doğru değil

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Bizim teknoloji transferi ile yerlileştireceğimiz aşılardan biri kuduz aşısı. Aşı açısından sorunumuz yok. Diğer iki aşı da hepatit A ve su çiçeği. Hastalarımızda da artış yok.

"VAKALAR BÖLGESEL, GENEL BİR SALGIN YOK"

İshal durumu ile ilgili bölgesel, şebeke kaynaklı vaka görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz analizini yapıyor. Gerektiğinde kaynağına inerek ortadan kaldırmak için çabada oluyoruz. Genel bir salgından bahsetmek doğru değil.

UZAKTAN RAPOR VE TETKİK GÖSTERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA

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Telemedicine ile ilgili özellikle online, uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan; gerektiğinde uzaktan rapor ve tetkiklerini önceden talebi yaparak sonucu göstermek için hastaneye gelişi mümkün mertebe ortadan kaldırmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı.

TÜRKÇE OLMAYAN REÇETE İDDİASI

T.C. vatandaşı olan kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerliyor. Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir.

MERDİVEN ALTI YERLERDEKİ ESTETİK OPERASYONLAR

Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konmasında affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Bunu asla affetmiyoruz."