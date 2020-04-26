Bakan Koca fotoğraflarını paylaştı! 'Ülkemle gurur duyuyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin fotoğraflarını paylaşıp, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.





Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/ZKPmjoE631 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020