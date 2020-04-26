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Haber Giriş: 26.04.2020 - 00:37,Son Güncelleme:

Bakan Koca fotoğraflarını paylaştı! 'Ülkemle gurur duyuyorum'

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Bakan Koca fotoğraflarını paylaştı! 'Ülkemle gurur duyuyorum'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şehir hastanelerinin fotoğraflarını paylaşıp, 'Ülkemle gurur duyuyorum' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin fotoğraflarını paylaşıp, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

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