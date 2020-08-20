DHA
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Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: 20 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
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