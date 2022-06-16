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Bakan Koca eylem yapan şoförü ağırladı: Çok şey konuştuk ama...

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Ambulans#Şoför
Bakan Koca eylem yapan şoförü ağırladı: Çok şey konuştuk ama...

Onkoloji hastası için üç saat hastane arayınca Sağlık Bakanlığı binasının önüne ambulansını çekerek eylem yapan şoför ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geldi. Koca görüşmenin ardından, “Çok şey konuştuk ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın önünde kendisini ambulansa kilitleyen sağlık çalışanıyla bir araya geldi. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2.5 saat sonra, aracıyla Bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı” dedi.

OKSİJEN TÜPLERİNİ AÇTIM

Sağlık Bakanlığı önünde önceki gün kendini ambulansa kilitleyen ambulans şoförü, “Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı gelsin” demişti. Sağlık çalışanı, kendisini ikna etmeye gelenlere megafonla şöyle seslenmişti: “Bu eylemim tamamen hasta haklarını savunmak adına. Acil servise hasta götürdüm. Onkoloji servisine hastayı teslim edemedim. Dediler ki, ‘Şu servise git, çık.’ Çıktım. Dediler ki, ‘Bu hasta buraya gelmemiş.’ Nereye gideceğim? 15 dakika bekledim serviste. Dediler ki, ‘Aşağı üçüncü kata in. B servisinin yoğun bakımına git’ Gittim... Dedim ki, ‘Yoğun bakımlık bu hasta. Niye beni dolaştırıyorsunuz?’ Dediler ki, ‘Bu hasta bizim değil.’ Kime gideceğim? Ben bunu yapamıyorsam, vatandaş ne yapsın?”

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Bakan Koca eylem yapan şoförü ağırladı: Çok şey konuştuk ama...

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#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Ambulans#Şoför

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