Bakan Koca: En kötü günler geride kaldı

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün Sakarya’da bir dizi gezi ve incelemede bulundu. Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, özetle şu mesajları verdi:

SIFIR VAKA İLLER VAR

“Salgının seyri bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamız yok.

MASKELİ SON YAZ

Hatırlarsanız geçen yıl ‘Maskeli son yazımız olacak’ demiştim. O dönem çok inanan olmamıştı. Geldiğimiz noktada, bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Giresun’da da 3 ay önce hatırlarsanız ‘Sağlık bakanı olarak yüksek sesle ifade ediyordum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz’ diye bir konuşmam oldu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun.

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EN ÖNEMLİ TOPLANTI

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil.”