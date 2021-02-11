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Gündem
Haber Giriş: 11.02.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu! Yarın sabah başlıyor

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Bakan Koca duyurdu! Yarın sabah başlıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların yarın sabah itibarıyla randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.


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