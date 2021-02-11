Bakan Koca duyurdu! Yarın sabah başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların yarın sabah itibarıyla randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.
Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle