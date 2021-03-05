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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu: Yakında açılışını yapacağız

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Bakan Koca duyurdu: Yakında açılışını yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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