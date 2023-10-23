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Bakan Koca duyurdu: Türkiye'den Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi

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#Fahrettin Koca#Gazze#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 12:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık malzemesi yardımlarının gönderilmeye başlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağın Mısır'a ulaştığı duyuruldu.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah Gazze’ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzeme Mısır’a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunuyor.

Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları; yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor.

Uçaklarda bunlarla beraber Gazze’li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor.

Bakan Koca duyurdu: Türkiyeden Gazzeye 4 uçak dolusu yardım malzemesi


Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri; destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında.

Jeneratör Gazze’nin en önemli ihtiyaçları arasında. Bunun için, bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dâhil ettik.

Gazze’ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu sağlık desteği, karayolu ile Mısır’dan Gazze’ye gönderilecek. Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var.

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#Fahrettin Koca#Gazze#Filistin

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