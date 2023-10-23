Bakan Koca duyurdu: Türkiye'den Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah Gazze’ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzeme Mısır’a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunuyor.



Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları; yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor.



Uçaklarda bunlarla beraber Gazze’li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor.