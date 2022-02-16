Bakan Koca duyurdu: Sağlık görevlisine saldıran şüpheli tutuklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hâkimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak!”