×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı, mülakatsız 27 bin personel alacak

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#İŞKUR
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 11:58

Sağlık atamaları ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Bakanlığı’na 27 bin personel alımıyla ilgili ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler” dedi. Öte yandan Bakan Koca, İŞKUR üzerinden, noter huzurunda mülakatsız 8 bin işçi alımının da yapılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığına işçi alımlarının da olacağını hatırlatan Bakan Koca, “İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

TIPTA YANDAL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

ÖSYM’nin Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklayacağını aktaran Bakan Koca şunları söyledi: “Son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacak. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.”

Gözden KaçmasınBakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacakBakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#İŞKUR

BAKMADAN GEÇME!