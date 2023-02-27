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Bakan Koca duyurdu: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun

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#Gaziantep#Fahrettin Koca#Osmaniye
Bakan Koca duyurdu: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 21:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ilde şebeke suyunun içme suyuna uygun olduğunu duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor."

 

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#Gaziantep#Fahrettin Koca#Osmaniye

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