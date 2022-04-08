Bakan Koca duyurdu! Nisa bebekten güzel haber

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Bakan Koca yaptığı paylaşımda 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek şu ifadelere yer verdi:



NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.

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BOŞ ARAZİDE BULUNMUŞTU



Pendik'te boş bir arazide bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





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BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuyla ilgili idari soruşturma başlatmış ve olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağını duyurmuştu.