Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca duyurdu! Nisa bebekten güzel haber

#Nisa Bebek#Bakan Koca#Sağlık Durumu
Bakan Koca duyurdu Nisa bebekten güzel haber

Pendik'te boş bir arazide bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca yaptığı açıklamada, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Koca yaptığı paylaşımda 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek şu ifadelere yer verdi:

NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.

Gözden Kaçmasın

Nisa bebek olayında tek suçlu anne miNisa bebek olayında tek suçlu anne miHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Sağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi olduSağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi olduHaberi Görüntüle


BOŞ ARAZİDE BULUNMUŞTU

Pendik'te boş bir arazide bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözden Kaçmasın

Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor Bakıcının ifadesi ortaya çıktıNisa Mihriban bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor! Bakıcının ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle


BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuyla ilgili idari soruşturma başlatmış ve olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağını duyurmuştu.

Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu
daha fazla video içinSağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nisa Bebek#Bakan Koca#Sağlık Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev