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AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:30,Son Güncelleme:/

Bakan Koca duyurdu: Hizmete açıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını duyurdu. Bakan Koca hastanenin açılış haberini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim VE Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun.

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