Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Covid-19 tablosu artık haftalık açıklanacak

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Kişisel Twitter hesabından duyuruyu yapan Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldığı, 975 vaka belirlendiğini açıklamıştı. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 946 olmuştu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

29 Mayıs'ta açıklanan günlük tabloda vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞLERDE TEST ŞARTI BİTTİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Ülkeye giriş tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; bugünden itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.