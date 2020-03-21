Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Son dakika haberi... Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) vb. ciddi hastalıkların oluşmasına sebep olabilen geniş bir virüs ailesidir.

Yeni Corona virüsü diğer adıyla koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.

Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;

- Hafif veya şiddetli öksürük- Yüksek ateş- Nefes darlığı- Zatürre- Böbrek yetmezliği

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Corona virüsü aşısı henüz bulunmadı ancak aşı çalışmaları ile ilgili Çin'de umut verici bir gelişme yaşandı. Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.