Bakan Koca duyurdu! Burdur Devlet Hastanesi'ndeki olayda 4 kişi gözaltında

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...

Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız.

Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara