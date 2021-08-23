Bakan Koca duyurdu! Burdur Devlet Hastanesi'ndeki olayda 4 kişi gözaltında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...
Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız.
Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021