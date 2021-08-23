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Haber Giriş: 23.08.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu! Burdur Devlet Hastanesi'ndeki olayda 4 kişi gözaltında

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Bakan Koca duyurdu! Burdur Devlet Hastanesi'ndeki olayda 4 kişi gözaltında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...

Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız.

Bakan Kocadan sağlıkta şiddete tepki: Açıklanabilir yanı yok
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki: Açıklanabilir yanı yok

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