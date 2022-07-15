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Bakan Koca duyurdu: Batman'daki saldırgan tutuklandı

#Fahrettin Koca#Batman#Saldırgan
Bakan Koca duyurdu: Batmandaki saldırgan tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Batman'da sağlık çalışanını darbetmeye çalışan saldırganın tutuklandığını ve daha önceden de suç kaydı olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı."

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#Fahrettin Koca#Batman#Saldırgan

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