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GeriGündem Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 03:59 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

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Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı.

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

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