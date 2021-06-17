Bakan Koca duyurdu... 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 1 milyonuncu dozun 15:20 itibari ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda:

"Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 15.20’de, Balıkesir Altı Eylül 14 No’lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20’de, Balıkesir Altı Eylül 14 No’lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun. pic.twitter.com/4umtRecNhU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

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