DHA
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Bakan Koca, dünyanın konuştuğu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın gündeminde... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Şahin'le görüştüğünü duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları yazdı:
''Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.''
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