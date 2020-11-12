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DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, dünyanın konuştuğu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

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Bakan Koca, dünyanın konuştuğu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü
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Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın gündeminde... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Şahin'le görüştüğünü duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları yazdı:
''Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.''

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