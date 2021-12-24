Bakan Koca dün duyurmuştu... Ankara'da evlilik öncesi SMA taraması başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının aile hekimliklerinde başladığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından bugün itibarıyla Ankara'da yeni evlenecek çiftler için SMA taraması başladı. Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'ne gelerek test için kan veren Meryem Sağlam, herkesin test yaptırması gerektiğini belirterek, "Hayatımız ve çocuklarımız için bunun olması gerekiyordu. Çocukların kalıtsal hastalıklarının hiçbirini bilmiyoruz. Bunu öğrenmek gerekiyor. İlerde pişman olmamamız için gerekli bir uygulamaydı. Severek isteyerek gönüllü olduk, hemen kanımızı verdik. Hastalığın pahalı bir tedavisi var. Aileler çok zor durumda. Aynı şeyi yaşamak istemezdim. Sadece kan verebilirler. Çok zor değil. Çocuklarının sağlığını düşünmeleri için kan vermeleri yeterli" dedi.

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'SMA TARAMASI ÜCRETSİZ'

İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Ayten Türkay ise tarama testinin ücretsiz olduğunu belirterek, "Burada amacımız, evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran çiftlerde SMA taşıyıcılığını tespit etmek. Taşıyıcı tespiti sonucunda sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller doğmasını hedefliyoruz. 27 Aralık itibariyle laboratuvarlar kan numunesini almaya başlayacak. Şu anda kanlar bizde duruyor. Yeni evlenecek çiftler SMA taramasını mutlaka yaptırsınlar. Bir zorunluluk yok. Fakat yapılması o aile ve toplum için çok önemli" diye konuştu.

Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Başhekimi Hülya Avşar ise çiftlerden alınan kanın 48 saat sonra sonuçlandığını söyledi.