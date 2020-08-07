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AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 19:28,Son Güncelleme:

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un maske meydan okumasını kabul etti

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Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un maske meydan okumasını kabul etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un davetini kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.

Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ?ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.

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