DHA
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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile bugün yaptığımız görüşmede, Türkiye’nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları detaylı verilerle ele aldık. Ülkemizin başarısını kutlayan Kluge, seyahat kısıtlarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacağını açıkladı." dedi.
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