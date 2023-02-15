Bakan Koca: Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi

Güncelleme Tarihi:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Deprem afetinin yaşandığı 10 ilimizde hizmet veren sağlık personelinden 18 bin 890’ı bölgeye diğer illerden görevlendirilmiştir. Bu 18 bin 890 profesyonel; acil müdahale birimlerinde, Sahra Hastanelerinde, diğer sağlık kuruluşlarında çalışıyor, UMKE ve 112 Acil ekiplerinde görev alıyor" ifadelerini kullandı.
Deprem afetinin yaşandığı 10 ilimizde hizmet veren SAĞLIK PERSONELİNDEN 18.890’I BÖLGEYE DİĞER İLLERDEN görevlendirilmiştir. Bu 18.890 profesyonel; acil müdahale birimlerinde, Sahra Hastanelerinde, diğer sağlık kuruluşlarında çalışıyor, UMKE ve 112 Acil ekiplerinde görev alıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2023