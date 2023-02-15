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Bakan Koca: Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi

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#Fahrettin Koca#Deprem Bölgesi#Sağlık Personeli
Bakan Koca: Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 18:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Deprem afetinin yaşandığı 10 ilimizde hizmet veren sağlık personelinden 18 bin 890’ı bölgeye diğer illerden görevlendirilmiştir. Bu 18 bin 890 profesyonel; acil müdahale birimlerinde, Sahra Hastanelerinde, diğer sağlık kuruluşlarında çalışıyor, UMKE ve 112 Acil ekiplerinde görev alıyor" ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Koca#Deprem Bölgesi#Sağlık Personeli

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