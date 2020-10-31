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DHA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 02:50 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, deprem bölgesindeki son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depreme ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.

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