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Bakan Koca: Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

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#Sağlık Bakanlığı#Doktor#Hemşire
Bakan Koca: Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 10:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi olan 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını duyurdu.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE DEVLET HİZMET SÜRELERİ %15 KISALTILDI

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin %85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.

Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri %15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.

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#Sağlık Bakanlığı#Doktor#Hemşire

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