Bakan Koca: Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'Covid-19 artık küresel bir acil durum teşkil etmiyor' açıklamasına ilişkin, "Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki 'Tedavi Rehberini' DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu. 'Salgın gündemimizden çıkıyor' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi" açıklamalarında bulundu.

Koca yaptığı paylaşımda ayrıca 29 Ocak 2022'de, Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış konuşmasında, salgının gündemimizden çıkmaya başladığını ifade ettiği konuşmasından bir kesit paylaştı.