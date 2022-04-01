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İstanbul'da sevindiren gelişme... Bakan Koca 'Çok mutluyuz' diyerek paylaşırken, genel tablo belli oldu

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Yoğun Bakım
İstanbulda sevindiren gelişme... Bakan Koca Çok mutluyuz diyerek paylaşırken, genel tablo belli oldu

Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geri çekilme sürecinde... Her gün açıklanan koronavirüs verilerinde vaka ve vefatlardaki düşüş açık bir şekilde görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu geri çekilmenin İstanbul özelinde yoğun bakım servislerine yansımasını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.

TABLODAN GÜZEL HABERLER GELİYOR, GİDİŞAT OLUMLU

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda, vaka sayısı ve vefatlarda düşüş eğilimi devam ederken son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.

İstanbulda sevindiren gelişme... Bakan Koca Çok mutluyuz diyerek paylaşırken, genel tablo belli oldu

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Yoğun Bakım

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