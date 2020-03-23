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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 22:28,Son Güncelleme:/

Bakan Koca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi

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Bakan Koca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.

Koca, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Li ile görüşmesinde, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma, dayanışmayı geliştirme konularının ele alındığını, insanlığın bu sorunu, bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yeneceğini belirtti.

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