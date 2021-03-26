Bakan Koca cevapladı: Salgın ne zaman kontrol altına alınır?

MAYIS SONU 100 MİLYON DOZ AŞI

“Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurtdışından kullanıma aldığımız aşı, 18 milyon dozun üzerinde. Bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaştı. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak.”

SPUTNİK İÇİN GÖRÜŞME

“Yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli Biontech aşısı da sürece dâhil oldu. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu Biontech’in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak. Kamuoyunda adı sık geçen Rus menşeli aşı Sputnik V’in gelişim süreçlerini yakından izledik. Sputnik’in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan’da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek. Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

AŞIDA YENİ TEKNİK

İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak.

‘Salgın ne zaman kontrol altına alınır?’ Bir cevabı var: Aşılama tamamlandığında. Türkiye için, ‘Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar’ dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum.”

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