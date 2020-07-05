MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan Bursa uyarısı gelmişti! Dansözlü açılışta 'pes' dedirten görüntüler
GeriGündem Bakan Koca'dan Bursa uyarısı gelmişti! Dansözlü açılışta 'pes' dedirten görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Bursa uyarısı gelmişti! Dansözlü açılışta 'pes' dedirten görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekip uyarmıştı. Ama kentte manzara değişmedi. Bursa'da sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı iş yeri açılışında davul zurna çalıp dansöz oynattılar. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

8
  • Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
  • Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
  • Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
  • Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp dansöz oynatıldı. Dansözü görüp müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA BURSALILARI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki gün Bursa’da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.

Ancak Bakan Koca’nın bu paylaşımından sonra da Bursa’da manzara değişmedi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Bakan Kocadan Bursa uyarısı gelmişti Dansözlü açılışta pes dedirten görüntüler

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle