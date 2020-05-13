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Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı! Yine aynı manzara...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

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  • Bakan Koca Bursa fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
  • Bakan Koca Bursa fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
  • Bakan Koca Bursa fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
  • Bakan Koca Bursa fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu.

Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.

Bakan Koca Bursa fotoğrafıyla uyarmıştı Yine aynı manzara...

 

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