Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Bunu kimse bilmiyor ama o uçağı Türkiye'ye indirmedik'

Bakan Koca, içinde Türk vatandaşı olmayan charter uçağının için Türk vatandaşı olmadığını belirterek, '3-4 gün önce bir ülkeden, özellikle gemi seyahati yapan yolcuların bulunduğu bir charter uçağında, içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla ilgili içinde Türk vatandaşının olmadığını bildiğimiz ama Türkiye aktarmalı uçakla ilgili biz saatlerce mücadele ettik ve Türkiye’ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Biz saatlerce uğraşıp o uçağı indirmedik. Başka ülkede yakıt ikmali yaptırdık. Hareket ettiği ülke uçağı geri almadı. Bir Avrupa ülkesine indi ve o ülkede nasıl davranıldığını iyi biliyoruz' dedi.