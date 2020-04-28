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GeriGündem Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır
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AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır

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Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak ambulansla taşındığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, hava ambulans hizmetini 2008'den beri verdiğini belirtti.

Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletin Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı." ifadesini kullandı.

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