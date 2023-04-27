Bakan Koca: Bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum değildir

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da gençlik buluşmasına katıldı. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada gençlere seslenen Bakan Koca, doğduğu şehir Konya’da gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.