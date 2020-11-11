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GeriGündem Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 olacak
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DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 olacak

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Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 olacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pek çok kişinin kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Covid-19'a karşı kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak. Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" dedi.

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