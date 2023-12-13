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Son dakika haberi! Bakan Koca: Bitmez'in durumu ciddi

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Bitmez#Fahrettin Koca#Sağlık Durumu
Son dakika haberi Bakan Koca: Bitmezin durumu ciddi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 19:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i ziyaret etti. Bakan Koca, Bitmez’in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi TBMM’de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesine getirdiğimiz milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle özellikle tüm branşlarımızla birlikte yakın takibe alıyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlarımız, özellikle bütün branşlarla birlikte yakın takip ediyorlar. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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#Hasan Bitmez#Fahrettin Koca#Sağlık Durumu

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