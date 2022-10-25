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Bakan Koca: Yıldırım'ın operasyonu başarıyla tamamlandı

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#Fahrettin Koca#Binali Yıldırım#Kaza
Bakan Koca: Yıldırımın operasyonu başarıyla tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 21:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

 

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#Fahrettin Koca#Binali Yıldırım#Kaza

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